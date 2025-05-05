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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    Семин: Два забитых мяча с «Пари НН» очень важны для Соболева

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу игры нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Дубль Соболева в ворота "Пари НН" даст ему определенную уверенность. Два забитых мяча — очень важны для него. Ему, в первую очередь, нужно выиграть конкуренцию у футболистов, которые есть в "Зените".

    Вполне возможно, что на следующий матч Соболев выйдет в стартовом составе. Если Александр будет больше работать, то будет забивать больше мячей», — цитирует Семина «Чемпионат».

    28-летний форвард оформил дубль в матче с «Пари НН», до этого на счету Соболева был один гол и одна результативная передача за «Зенит» в РПЛ.

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