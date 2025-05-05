Семин: Два забитых мяча с «Пари НН» очень важны для Соболева

Бывший главный тренерподелился мыслями по поводу игры нападающегов матче 27-го тура РПЛ против(2:1).

«Дубль Соболева в ворота "Пари НН" даст ему определенную уверенность. Два забитых мяча — очень важны для него. Ему, в первую очередь, нужно выиграть конкуренцию у футболистов, которые есть в "Зените".

Вполне возможно, что на следующий матч Соболев выйдет в стартовом составе. Если Александр будет больше работать, то будет забивать больше мячей», — цитирует Семина «Чемпионат».

28-летний форвард оформил дубль в матче с «Пари НН», до этого на счету Соболева был один гол и одна результативная передача за «Зенит» в РПЛ.