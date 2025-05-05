Радченко — о «Спартаке»: До зимней паузы все работало. Зачем нужно было что-то менять?

Бывший нападающийвыразил недоумение по поводу весенних экспериментов главного тренерас составом команды.

«До зимней паузы Спартак играл очень здорово. Весной начались какие‑то эксперименты. Замены Станковича в стартовом составе и по ходу игр мало работали. Для меня очень странно: зачем нужно было что‑то менять?», — цитирует Радченко «Матч ТВ».

В 27-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и лишился теоретических шансов на титул.

За три тура до конца сезона команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 очко после 27 матчей.

В следующем туре «Спартак» встретится с московским «Динамо» на выезде 11 мая.