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    Орлов раскритиковал решение «Динамо» уволить Личку

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал решение руководства московского «Динамо» уволить главного тренера команды Марцела Лички.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я совершенно не понял решение "Динамо" уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну, вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

    Так почему "Динамо" избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников. А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

    И потом, в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли "Краснодару", но все было близко.

    "Динамо" сейчас пошло по пути "Спартака" эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба. Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Марцел Личка был уволен со своей должности 1 мая после поражения в Кубке России от «Спаратка» (1:2). До конца сезона командой будет руководить Ролан Гусев.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» на данный момент занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.

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