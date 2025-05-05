Орлов раскритиковал решение «Динамо» уволить Личку

Известный комментаторраскритиковал решение руководства московскогоуволить главного тренера команды

«Я совершенно не понял решение "Динамо" уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну, вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

Так почему "Динамо" избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников. А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

И потом, в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли "Краснодару", но все было близко.

"Динамо" сейчас пошло по пути "Спартака" эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба. Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Марцел Личка был уволен со своей должности 1 мая после поражения в Кубке России от «Спаратка» (1:2). До конца сезона командой будет руководить Ролан Гусев.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» на данный момент занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.