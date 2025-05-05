Кроос — о Педри: Лучший на своей позиции. Возможно, он важнее чем Ямаль или Рафинья

Бывший полузащитники сборной Германиивысоко оценил игру, назвав его лучшим футболистом мира на его позиции.

«Он может быть даже важнее, чем Ламин Ямаль, Рафинья или Левандовски. И, на мой взгляд, в настоящее время он лучший игрок в мире в этой роли. Он не такой, как, например, Месси который движется с невероятной скоростью. Педри не кажется быстрым», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Педри провёл 54 матча за «Барселону», забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Полузащитник продлил контракт с «Барселоной» в январе 2025 года — новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.