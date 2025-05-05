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    Кроос — о Педри: Лучший на своей позиции. Возможно, он важнее чем Ямаль или Рафинья

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    Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высоко оценил игру Педри, назвав его лучшим футболистом мира на его позиции.

    Педри
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    Педри

    «Он может быть даже важнее, чем Ламин Ямаль, Рафинья или Левандовски. И, на мой взгляд, в настоящее время он лучший игрок в мире в этой роли. Он не такой, как, например, Месси который движется с невероятной скоростью. Педри не кажется быстрым», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

    В нынешнем сезоне Педри провёл 54 матча за «Барселону», забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

    Полузащитник продлил контракт с «Барселоной» в январе 2025 года — новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

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