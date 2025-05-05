Григорян: Весна провалена, но Станкович здорово подходит «Спартаку» по менталитету

Российский тренерподелился мнением об игрев нынешнем сезоне.

«Когда прошли первые семь туров, я был очень разочарован и скептически настроен, потому что было много экспериментов, которые не хочу вспоминать, мало что работало. Начиная с девятого тура "Спартак" превратился в машину, причем не просто в машину, а в креативную, играющую. Это длилось достаточно долго.

По весне "Спартак" буксует, но давайте вспомним, в матчах с какими командами — с волевыми: "Ахмат", "Рубин", "Динамо" (Махачкала), там волевые ребята, хорошо поставлены единоборства. Очевидно, что весна провалена, но удивительно здорово он подходит "Спартаку" по менталитету. "Спартак" при нем — это тот "Спартак", который болельщики ожидают (увидеть)», — сказал Григорян «Матч ТВ».

После 27-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 4-е место в таблице с 51-м очком в активе.