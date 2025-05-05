Шамиль Газизов: Все слова о вреде легионеров нашему чемпионату — обещания на пустом месте

Генеральный директор махачкалинскоговыразил несогласие с мнением, что в РПЛ не нужны легионеры.

«Если приезжают легионеры, которые выше классом, чем наши футболисты, то они поднимают уровень нашего футбола. А все слова про то, что должны играть только российские футболисты, это, скажем так, хайповые обещания на пустом месте», — приводит слова Газизова сайт «ВсеПроСпорт».

По данным сайта Opta, среди лидеров чемпионата — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — именно эти клубы чаще всего используют легионеров.

Например, в «Зените» россияне получают лишь 25,9% игрового времени, в «Краснодаре» — 28,4%, а в «Спартаке» — 39,2%.