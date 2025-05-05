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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
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    «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Программу 35-го тура английской Премьер-лиги закроет поединок «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Начало матча 5 мая в 22:00 мск.

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    «Кристал Пэлас» не имеет целей и доигрывает сезон. Команда не побеждает уже 4 тура, хотя в прошлом матче отобрала очки у «Арсенала», сыграв 2:2. Возможно, «орлам» захочется сохранить домашнюю беспроигрышную серию, которая длится уже 4 тура.

    «Лесники» ведут борьбу за самое высокое место, которое им удастся занять. Сейчас они идут на 6-й позиции, а это дает им возможность попасть в Лигу Европы. Чтобы сохранить ее, гостям нужно побеждать, так как за спиной «Астон Вилла».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценили шансы команд на победу: 2.21 на «Кристал Пэлас», 3.30 на «Ноттингем Форест», 3.40 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на победителя матча. Его можно узнать здесь.

    • Ставка искусственного интеллекта — победа «Ноттингем Форест» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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