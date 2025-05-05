«Кристал Пэлас» не имеет целей и доигрывает сезон. Команда не побеждает уже 4 тура, хотя в прошлом матче отобрала очки у «Арсенала», сыграв 2:2. Возможно, «орлам» захочется сохранить домашнюю беспроигрышную серию, которая длится уже 4 тура.
«Лесники» ведут борьбу за самое высокое место, которое им удастся занять. Сейчас они идут на 6-й позиции, а это дает им возможность попасть в Лигу Европы. Чтобы сохранить ее, гостям нужно побеждать, так как за спиной «Астон Вилла».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры оценили шансы команд на победу: 2.21 на «Кристал Пэлас», 3.30 на «Ноттингем Форест», 3.40 на ничью.
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на победителя матча. Его можно узнать здесь.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Ноттингем Форест» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
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