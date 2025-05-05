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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    Булыкин: «Спартаку» не хватило хорошего выхода после зимней паузы

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    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Конечно, удаление очень сильно влияет на игру. Но до этого у "Спартака" были игры, начиная "Динамо" Мх и заканчивая "Рубином", когда нужно было показать, что клуб бьется за чемпионство. Но не смогли.

    В прессе очень много писали: вот, наконец‑то команда, которая станет чемпионом. Но — как всегда, борьба за третье место. И то, будет ли оно еще. Наверное, им не хватило хорошего выхода после зимней паузы», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

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  • 29/04/2025

    • После 27-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 4-е место в таблице с 51-м очком в активе.

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