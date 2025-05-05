Близкий друг Дани Алвеса опроверг информацию о приезде футболиста в российскую Медиалигу

Близкий другопроверг слухи о том, что легендарный футболист может продолжить карьеру в российской Медиалиге.

«Это все неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Еще он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьей и детьми. После всего этого вы думаете он собирается ехать в России и играть в Медиалиге? У него другие планы», — приводит слова Тейшеры Sport24.

Напомним, что Дани Алвес был оправдан по делу о сексуальном насилии, проведя в заключении 14 месяцев. В марте 2024 года он был освобождён под залог, а в конце марта 2025 года апелляционный суд полностью оправдал футболиста из-за недостатка доказательств.

Дани Алвес за свою карьеру выиграл 43 титула, что делает его вторым игроком в истории по количеству наград.