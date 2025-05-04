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    Игорь Дивеев«Ахмат» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Зимбру — CF Sparta Selemet: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 18:00 мск. 04.05.2025 в Суперлиге Молдовы начнется футбольный матч между командами Зимбру и CF Sparta Selemet. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Зимбру — CF Sparta Selemet обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Зимбру — CF Sparta Selemet довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Зимбру — CF Sparta Selemet 3:1.

    Прогноз на матч Зимбру — CF Sparta Selemet

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