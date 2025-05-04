ПерерывЗенит — Пари ННОнлайн
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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
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    «Зенит» назвал составы на матч легенд в честь 100-летнего юбилея клуба

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    Стали известны составы на матч легенд «Зенита» в честь 100-летнего юбилея клуба.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Зенит» Санкт‑Петербург: Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэл Кирицэ, Александр Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Сабольч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

    Тренеры: Сергей Семак и Анатолий Давыдов.

    «Зенит» Санкт-Петербург
    сайт «Зенита»

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Зенит» Ленинград: Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернандо Мейра, Мигел Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

    Тренеры: Анатолий Бышовец и Андре Виллаш‑Боаш.

    «Зенит» Ленинград
    Сайт «Зенита»

    Игра намечена на 25 мая 2025 года и пройдет в Санкт-Петербурге.

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