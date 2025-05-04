встретятся в поединке 35-го тура чемпионата Италии. Место встречи команд — Рим, стадион «Олимпико». Игра состоится 4 мая в 19:00 мск.

Команды ведут борьбу за еврокубки. Обе в случае победы будут претендовать на подъем в первую шестерку. И «римляне», и «фиалке» давно не уступали в чемпионате, подойдя к матчу с двумя победами подряд.

В первом круге «Рома» проиграла 1:5. Теперь команда Раньери наверняка захочет отомстить. В прошлом туре она выиграла у миланского «Интера», что демонстрирует ее отличную текущую форму. Узнаем, выдержит ли «Фиорентина» давление на «Олимпико».

Прогнозы и ставки

Предложения экспертов:

Аналитики сайта LiveSport.Ru предложили две ставки. Они доступны в прогнозе редакции. Эксперты ждут результативной игры.

Букмекеры окрестили «Рому» фаворитом предстоящей встречи. Ставки принимаются с коэффициентами 1.76 и 4.70.

ИИ считает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

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