Аутсайдер турнирабудет принимать одного из лидеров в лицев матче 35-го тура Серии А Италии, который состоится 4 мая в 16:00 мск.

«Аталанта» приехала за победой. Кроме трех очков «бергамаскам» ничего не нужно. Команда Гасперини все еще не гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре она потеряла очки, сыграв вничью с «Лечче», и теперь это нужно как-то компенсировать.

Соперник гостей — «Монца», которая имеет все шансы на вылет с последней строчки. Раз за разом хозяева терпят поражения. Скорее всего, против мотивированной «Аталанты» у них нет никаких шансов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали два варианта для ставок в свое прогнозе.

Букмекеры предсказывают «Аталанте» легкую победу. Коэффициенты составляют 12.0 и 1.21 соответственно. На ничью можно поставить за 6.80.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится со счетом 3:2 в пользу «Аталанты».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монца» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.