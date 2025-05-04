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    Игроки «Реала» празднуют гол«Реал Мадрид» — «Сельта». Онлайн, прямая трансляция
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    «Монца» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Монца Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Аутсайдер турнира «Монца» будет принимать одного из лидеров в лице «Аталанты» в матче 35-го тура Серии А Италии, который состоится 4 мая в 16:00 мск.

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    «Аталанта» приехала за победой. Кроме трех очков «бергамаскам» ничего не нужно. Команда Гасперини все еще не гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре она потеряла очки, сыграв вничью с «Лечче», и теперь это нужно как-то компенсировать.

    Соперник гостей — «Монца», которая имеет все шансы на вылет с последней строчки. Раз за разом хозяева терпят поражения. Скорее всего, против мотивированной «Аталанты» у них нет никаких шансов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru дали два варианта для ставок в свое прогнозе.

    • Букмекеры предсказывают «Аталанте» легкую победу. Коэффициенты составляют 12.0 и 1.21 соответственно. На ничью можно поставить за 6.80.

    • Искусственный интеллект считает, что матч закончится со счетом 3:2 в пользу «Аталанты».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монца» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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