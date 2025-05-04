«Аталанта» приехала за победой. Кроме трех очков «бергамаскам» ничего не нужно. Команда Гасперини все еще не гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре она потеряла очки, сыграв вничью с «Лечче», и теперь это нужно как-то компенсировать.
Соперник гостей — «Монца», которая имеет все шансы на вылет с последней строчки. Раз за разом хозяева терпят поражения. Скорее всего, против мотивированной «Аталанты» у них нет никаких шансов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали два варианта для ставок в свое прогнозе.
- Букмекеры предсказывают «Аталанте» легкую победу. Коэффициенты составляют 12.0 и 1.21 соответственно. На ничью можно поставить за 6.80.
- Искусственный интеллект считает, что матч закончится со счетом 3:2 в пользу «Аталанты».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монца» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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