В матче 27-го тура российской Премьер-лигив Воронеже примет. Встреча состоится 4 мая в 14:00 мск.

«Факел» идет к вылету из турнира с последней строчки. Клуб давно не побеждает, поэтому предпосылок к спасению нет.

«Спартак» ведет борьбу за серебро. Отрыв от «Зенита» составляет 4 очка, поэтому в случае победы у «красно-белых» будет шанс сблизиться с питерским коллективом.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.50. Букмекеры предлагают такие котировки: 6.00 на победу «Факела», 4.00 на ничью, 1.59 на победу «Спартака».

Искусственный интеллект считает, что «Факел» одержит победу со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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