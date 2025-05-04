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    Игроки «Реала» празднуют гол«Реал Мадрид» — «Сельта». Онлайн, прямая трансляция
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    «Факел» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Факел» в Воронеже примет «Спартак». Встреча состоится 4 мая в 14:00 мск.

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    «Факел» идет к вылету из турнира с последней строчки. Клуб давно не побеждает, поэтому предпосылок к спасению нет.

    «Спартак» ведет борьбу за серебро. Отрыв от «Зенита» составляет 4 очка, поэтому в случае победы у «красно-белых» будет шанс сблизиться с питерским коллективом.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

    • Букмекеры предлагают такие котировки: 6.00 на победу «Факела», 4.00 на ничью, 1.59 на победу «Спартака».

    • Искусственный интеллект считает, что «Факел» одержит победу со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Факел» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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