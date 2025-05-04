«Факел» идет к вылету из турнира с последней строчки. Клуб давно не побеждает, поэтому предпосылок к спасению нет.
«Спартак» ведет борьбу за серебро. Отрыв от «Зенита» составляет 4 очка, поэтому в случае победы у «красно-белых» будет шанс сблизиться с питерским коллективом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Букмекеры предлагают такие котировки: 6.00 на победу «Факела», 4.00 на ничью, 1.59 на победу «Спартака».
- Искусственный интеллект считает, что «Факел» одержит победу со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Факел» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.