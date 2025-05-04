В отличие от «Ливерпуля», «Челси» есть что терять. «Аристократы» ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Им нужно побеждать, поскольку в спину дышит сразу несколько претендентов на зону первой пятерки.
Сможет ли мотивированный «Челси» добиться нужного результата? В первом круге «синие» проиграли 1:2. Самое время взять реванш.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты сайта LiveSport.Ru считают, что «Челси» вполне можно считать фаворитом матча. В своем прогнозе они предложили ставки за 2.10 и 3.70.
- Букмекеры выдвинули «Челси» на роль фаворита. Прием ставок они ведут с такими коэффициентами: 2.12 на «Челси», 3.15 на «Ливерпуль», 4.00 на ничью.
- Ставка ИИ — минимальная победа «Челси» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
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