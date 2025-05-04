19:30Зенит — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Челси» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Новоиспеченный чемпион «Ливерпуль» сыграет 4 мая в Лондоне против «Челси» в матче 35-го тура Премьер-лиги Англии. Поединок начнется в 18:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В отличие от «Ливерпуля», «Челси» есть что терять. «Аристократы» ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Им нужно побеждать, поскольку в спину дышит сразу несколько претендентов на зону первой пятерки.

    Сможет ли мотивированный «Челси» добиться нужного результата? В первом круге «синие» проиграли 1:2. Самое время взять реванш.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru считают, что «Челси» вполне можно считать фаворитом матча. В своем прогнозе они предложили ставки за 2.10 и 3.70.

    • Букмекеры выдвинули «Челси» на роль фаворита. Прием ставок они ведут с такими коэффициентами: 2.12 на «Челси», 3.15 на «Ливерпуль», 4.00 на ничью.

    • Ставка ИИ — минимальная победа «Челси» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Пари НН»?
  • «Зенит» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Мерсисайдцы уступят мотивированному «Челси»
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Выиграет ли «Рома» у «Фиорентины» битву за еврокубки?
  • «Рома» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.79
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры