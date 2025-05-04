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    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Брентфорд» в матче 35-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 4 мая на «Брентфорд Комьюнити». Начало игры в 16:00 мск.

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    «Брентфорд» спокойно заканчивает сезон. Задач никаких нет, при этом «пчелы» набирают очки. В последних турах команда одержала две хороших победы, одолев «Брайтон» и «Ноттингем Форест».

    МЮ в АПЛ уже ни к чему не стремится. Результаты в турнире хуже некуда. Все свое внимание подопечные Аморима сосредоточили на Лиге Европы. Не исключено, что в этом матче «манкунианцы» снова продлят свою безвыигрышную серию.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставки за 1.70 и 2.10.

    • Букмекеры представили «Брентфорд» в роли фаворита. Ставки принимаются с коэффициентами 1.79 и 4.09 соответственно.

    • Искусственный интеллект согласен с мнением букмекеров и пророчит «пчелам» победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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