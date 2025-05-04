«Брентфорд» спокойно заканчивает сезон. Задач никаких нет, при этом «пчелы» набирают очки. В последних турах команда одержала две хороших победы, одолев «Брайтон» и «Ноттингем Форест».
МЮ в АПЛ уже ни к чему не стремится. Результаты в турнире хуже некуда. Все свое внимание подопечные Аморима сосредоточили на Лиге Европы. Не исключено, что в этом матче «манкунианцы» снова продлят свою безвыигрышную серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставки за 1.70 и 2.10.
- Букмекеры представили «Брентфорд» в роли фаворита. Ставки принимаются с коэффициентами 1.79 и 4.09 соответственно.
- Искусственный интеллект согласен с мнением букмекеров и пророчит «пчелам» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.