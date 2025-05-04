в матче 35-го тура АПЛ примет. Встреча пройдет 4 мая на «Брентфорд Комьюнити». Начало игры в 16:00 мск.

«Брентфорд» спокойно заканчивает сезон. Задач никаких нет, при этом «пчелы» набирают очки. В последних турах команда одержала две хороших победы, одолев «Брайтон» и «Ноттингем Форест».

МЮ в АПЛ уже ни к чему не стремится. Результаты в турнире хуже некуда. Все свое внимание подопечные Аморима сосредоточили на Лиге Европы. Не исключено, что в этом матче «манкунианцы» снова продлят свою безвыигрышную серию.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставки за 1.70 и 2.10.

подготовили прогноз, в котором предложили ставки за 1.70 и 2.10. Букмекеры представили «Брентфорд» в роли фаворита. Ставки принимаются с коэффициентами 1.79 и 4.09 соответственно.

Искусственный интеллект согласен с мнением букмекеров и пророчит «пчелам» победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.