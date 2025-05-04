Одним из последних матчей 35-го тура Серии А 4 мая будет поединок. Он стартует в 21:45 мск. Место встречи — стадион «Ренато Даль'Ара».

Это битва за еврокубки, поскольку ни для одной из команд еще нет гарантий участия в континентальных турнирах в следующем сезоне. При этом обе имеют шансы на Лигу чемпионов.

«Ювентус» ждет тяжелый выезд. «Болонья» знает, как отбирать очки у лидеров. Ранее она помешала «Наполи» (1:1) и победила «Интер» (1:0).

Четыре раза подряд команды играли вничью. Сюда еще стоит добавить важность поединка в турнирном плане. Нас ждет очень принципиальная игра, которая может решить исход сезона для соперников.

Прогнозы и ставки

Что предлагают эксперты:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили две ставки. Они доступны здесь. По их мнению, должен сыграть престиж «Юве».

«Болонья» — фаворит по мнению букмекеров. Они дают 2.23 на ее победу и 3.70 на победу «Ювентуса». При этом котировка на ничью составляет 3.05.

Искусственный интеллект прогнозирует поражение «Ювентуса» со счетом 0:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.