Это битва за еврокубки, поскольку ни для одной из команд еще нет гарантий участия в континентальных турнирах в следующем сезоне. При этом обе имеют шансы на Лигу чемпионов.
«Ювентус» ждет тяжелый выезд. «Болонья» знает, как отбирать очки у лидеров. Ранее она помешала «Наполи» (1:1) и победила «Интер» (1:0).
Четыре раза подряд команды играли вничью. Сюда еще стоит добавить важность поединка в турнирном плане. Нас ждет очень принципиальная игра, которая может решить исход сезона для соперников.
Прогнозы и ставки
Что предлагают эксперты:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили две ставки. Они доступны здесь. По их мнению, должен сыграть престиж «Юве».
- «Болонья» — фаворит по мнению букмекеров. Они дают 2.23 на ее победу и 3.70 на победу «Ювентуса». При этом котировка на ничью составляет 3.05.
- Искусственный интеллект прогнозирует поражение «Ювентуса» со счетом 0:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
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