21:45Болонья — ЮвентусОнлайн
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    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Болонья» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Одним из последних матчей 35-го тура Серии А 4 мая будет поединок «Болоньи» и «Ювентуса». Он стартует в 21:45 мск. Место встречи — стадион «Ренато Даль'Ара».

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    Это битва за еврокубки, поскольку ни для одной из команд еще нет гарантий участия в континентальных турнирах в следующем сезоне. При этом обе имеют шансы на Лигу чемпионов.

    «Ювентус» ждет тяжелый выезд. «Болонья» знает, как отбирать очки у лидеров. Ранее она помешала «Наполи» (1:1) и победила «Интер» (1:0).

    Четыре раза подряд команды играли вничью. Сюда еще стоит добавить важность поединка в турнирном плане. Нас ждет очень принципиальная игра, которая может решить исход сезона для соперников.

    Прогнозы и ставки

    Что предлагают эксперты:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили две ставки. Они доступны здесь. По их мнению, должен сыграть престиж «Юве».

    • «Болонья» — фаворит по мнению букмекеров. Они дают 2.23 на ее победу и 3.70 на победу «Ювентуса». При этом котировка на ничью составляет 3.05.

    • Искусственный интеллект прогнозирует поражение «Ювентуса» со счетом 0:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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