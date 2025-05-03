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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    «Зенит» сыграет в ретро-форме в последнем матче сезона РПЛ

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    Футболисты «Зенита» отметят столетие клуба, выйдя на поле в специальной ретро-форме в заключительном домашнем матче сезона против «Ахмата».

    Фото ретро-формы «Зенита»
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    Фото ретро-формы «Зенита»

    Дизайн юбилейной экипировки объединяет элементы сразу нескольких эпох истории клуба и подчёркивает связь с Санкт-Петербургом: на форме изображены львы — символ города и самого «Зенита», а также узнаваемые городские достопримечательности.

    Ключевой деталью новой формы стал золотой шеврон на груди с изображением льва, опустившего лапу на футбольный мяч, что символизирует силу, смелость и волю к победе, а также доминирование клуба на российской арене в последние годы.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Матч против «Ахмата» состоится 24 мая на «Газпром Арене» и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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