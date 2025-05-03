«Зенит» сыграет в ретро-форме в последнем матче сезона РПЛ

Футболистыотметят столетие клуба, выйдя на поле в специальной ретро-форме в заключительном домашнем матче сезона против

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фото ретро-формы «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Дизайн юбилейной экипировки объединяет элементы сразу нескольких эпох истории клуба и подчёркивает связь с Санкт-Петербургом: на форме изображены львы — символ города и самого «Зенита», а также узнаваемые городские достопримечательности.

Ключевой деталью новой формы стал золотой шеврон на груди с изображением льва, опустившего лапу на футбольный мяч, что символизирует силу, смелость и волю к победе, а также доминирование клуба на российской арене в последние годы.

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Матч против «Ахмата» состоится 24 мая на «Газпром Арене» и начнётся в 16:30 по московскому времени.