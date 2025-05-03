Матч 32-го тура чемпионата Франциисостоится 3 мая в 18:00 по мск.

«Страсбург» будет пытаться сотворить магию. Клуб в шаге от зоны еврокубков. Текущая форма позволяет ему претендовать на очки. Хозяева не проигрывают уже больше 10 матчей подряд. Они отобрали очки у «Ниццы», «Монако», «Лиона».

С другой стороны ПСЖ, которому в Лиге 1 уже ничего не нужно. «Парижане» уже выиграли турнир. Их внимание сейчас приковано к Лиге чемпионов. Клуб терял баллы в последних двух турах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45, в котором допустили, что ПСЖ может дать слабину.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.45, в котором допустили, что ПСЖ может дать слабину. Букмекеры такого же мнения. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 2.50 и 2.54.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Страсбурга» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Страсбург» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.