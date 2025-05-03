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    «Бавария»«Лейпциг» — «Бавария» 3:3. Онлайн, прямая трансляция
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    «Страсбург» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Страсбург ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Матч 32-го тура чемпионата Франции «Страсбург»ПСЖ состоится 3 мая в 18:00 по мск.

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    «Страсбург» будет пытаться сотворить магию. Клуб в шаге от зоны еврокубков. Текущая форма позволяет ему претендовать на очки. Хозяева не проигрывают уже больше 10 матчей подряд. Они отобрали очки у «Ниццы», «Монако», «Лиона».

    С другой стороны ПСЖ, которому в Лиге 1 уже ничего не нужно. «Парижане» уже выиграли турнир. Их внимание сейчас приковано к Лиге чемпионов. Клуб терял баллы в последних двух турах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45, в котором допустили, что ПСЖ может дать слабину.

    • Букмекеры такого же мнения. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 2.50 и 2.54.

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Страсбурга» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Страсбург» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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