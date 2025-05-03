Матч 27-го тура российской Премьер-лиги междусостоится 3 мая в 17:00 по мск.

«Локомотив» после ничьи с «Ростовом» набрал 45 очков. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице. «Железнодорожники» хорошо играют дома. Они одержали две победы и дважды сыграли вничью в последних четырех домашних поединках.

«Оренбург» в шести очках от зоны плей-офф. Клуб борется за выживание, шансы пока есть. В Москву «горожане» едут после поражения 0:2 от «Крыльев Советов».

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Прогнозы и ставки

Ставки на игру:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Локо» не оставит шансов сопернику. Прогноз можно прочитать здесь.

считают, что «Локо» не оставит шансов сопернику. Прогноз можно прочитать здесь. Букмекеры тоже считают «Локомотив» фаворитом — 1.75 и 4.09 на победу соответственно, 4.30 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал «Локомотиву» минимальную победу 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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