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    «Бавария»«Лейпциг» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
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    «Локомотив» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» состоится 3 мая в 17:00 по мск.

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    «Локомотив» после ничьи с «Ростовом» набрал 45 очков. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице. «Железнодорожники» хорошо играют дома. Они одержали две победы и дважды сыграли вничью в последних четырех домашних поединках.

    «Оренбург» в шести очках от зоны плей-офф. Клуб борется за выживание, шансы пока есть. В Москву «горожане» едут после поражения 0:2 от «Крыльев Советов».

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    Прогнозы и ставки

    Ставки на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Локо» не оставит шансов сопернику. Прогноз можно прочитать здесь.

    • Букмекеры тоже считают «Локомотив» фаворитом — 1.75 и 4.09 на победу соответственно, 4.30 на ничью.

    • Искусственный интеллект предсказал «Локомотиву» минимальную победу 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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