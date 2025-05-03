2-й таймАрсенал — БорнмутОнлайн
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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    Гвардиола: Результаты стали лучше, но в качестве игры нужно расти

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре команды в последних матчах.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Если отталкиваться от результата, то да, мы стали лучше. Но в плане самого качества игры нам ещё есть куда расти.

    В первые 20 минут соперник действовал гораздо убедительнее нас. Они создавали моменты, но нам повезло. Мы играли не так, как нам хотелось бы, но мы осознаём, ради чего трудимся.

    На данный момент наше положение лучше, чем несколько недель назад. Мы выиграли пять или шесть матчей, а конкуренты потеряли очки. Если мы продолжим играть так, как сегодня, то это будет здорово, но расслабляться нельзя. Такие победы хороши тем, что они показывают нам — нужно продолжать работать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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