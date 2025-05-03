ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Рубин»27-й тур РПЛ. Игнатьев уверен в победе «Краснодара», Моссаковский ждет непредсказуемый матч в Грозном
    Все новости спорта

    Де Брейне: Я не знаю, что меня ждет в будущем, но уверен, что все еще могу играть здесь

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне высказался о своем уходе из клуба после окончания нынешнего сезона.

    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Я стараюсь показывать хороший футбол так часто, как могу. Я знаю, что мне осталось провести только одну домашнюю игру, но я просто пытаюсь делать свою работу. Многие товарищи по команде говорили, что им грустно из‑за того, что мне придется уйти, но так иногда бывает в жизни. Я не знаю, что меня ждет в будущем, но уверен, что все еще могу играть здесь.

    Я все еще наслаждаюсь этим, и нам есть над чем работать. Была тяжелая игра, но мы нашли способ победить. Теперь мы можем просто немного расслабиться и посмотреть, что сделают другие команды», — приводит слова де Брюйне BeIN Sports.

  • АПЛ. «Ливерпуль» — чемпион Англии
  • Итоги 34-го тура чемпионата Англии по футболу
  • Вчера

    • Напомним, что «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. После этого матча «горожане» занимают 3-е место в таблице с 64 очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Бавария» обеспечит себе чемпионство в матче против «Лейпцига»
  • «Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Мадридский клуб завоюет три очка?
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры