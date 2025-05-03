Де Брейне: Я не знаю, что меня ждет в будущем, но уверен, что все еще могу играть здесь

Полузащитниквысказался о своем уходе из клуба после окончания нынешнего сезона.

«Я стараюсь показывать хороший футбол так часто, как могу. Я знаю, что мне осталось провести только одну домашнюю игру, но я просто пытаюсь делать свою работу. Многие товарищи по команде говорили, что им грустно из‑за того, что мне придется уйти, но так иногда бывает в жизни. Я не знаю, что меня ждет в будущем, но уверен, что все еще могу играть здесь.

Я все еще наслаждаюсь этим, и нам есть над чем работать. Была тяжелая игра, но мы нашли способ победить. Теперь мы можем просто немного расслабиться и посмотреть, что сделают другие команды», — приводит слова де Брюйне BeIN Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. После этого матча «горожане» занимают 3-е место в таблице с 64 очками в активе.