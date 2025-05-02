Отец Ямаля: Он не сравнивает себя с Месси, Роналду или Марадоной

Отецподчеркнул, что его сына не стоит сравнивать с такими легендами, как Месси, Роналду или Марадона.

«Он не сравнивает себя с Месси, Роналду или Марадоной. Ламин хочет быть кумиром для своего района, для обычных людей», — приводит слова Насрауи Diario Sport.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 24 результативные передачи.

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По данным Transfermarkt, стоимость 17-летнего вингера оценивается в €180 млн, а контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года.