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    Отец Ямаля обратился к фанатам «Реала»

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    Мунир Насрауи, отец 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался о критике в адрес сына со стороны болельщиков мадридского «Реала».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Ламин выступает не только за "Барсу", но и за сборную страны. Нужно похвалить парня, который в таком юном возрасте провёл уже 100 игр за "блауграну".

    Мне не нравится, когда о нём плохо говорят. Болельщики "Барсы" ведь не оскорбляют юных талантов "Реала". Не нужно его ругать», — приводит слова слова Мунира Sport.es.

    В текущем сезоне Ямаль провел 49 встреч во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Текущий контракт Ямаля с каталонским клубом истекает в июне 2026 года.

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