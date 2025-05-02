Отец Ямаля обратился к фанатам «Реала»

, отец 17-летнего футболиста «Барселоны», высказался о критике в адрес сына со стороны болельщиков мадридского «Реала».

«Ламин выступает не только за "Барсу", но и за сборную страны. Нужно похвалить парня, который в таком юном возрасте провёл уже 100 игр за "блауграну".

Мне не нравится, когда о нём плохо говорят. Болельщики "Барсы" ведь не оскорбляют юных талантов "Реала". Не нужно его ругать», — приводит слова слова Мунира Sport.es.

В текущем сезоне Ямаль провел 49 встреч во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами.

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Текущий контракт Ямаля с каталонским клубом истекает в июне 2026 года.