Агент Сутормина: «Зениту» Леша не нужен, будем изучать варианты летом

Агентсообщил, что полузащитник не входит в планыи покинет клуб по окончании контракта этим летом.

Сейчас футболист выступает за «Ростов» на правах аренды, а его соглашение с петербургским клубом истекает в июне 2025 года.

«Зениту Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся», — цитирует Клюева Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Алексей Сутормин провёл за «Ростов» 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

На данный момент «Ростов» после 26 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.