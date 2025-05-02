«Горожане» выиграли 3 матча подряд. Они продолжают борьбу за Лигу чемпионов. Им нельзя терять очки, поскольку на пятки наступает «Ноттингем Форест».
«Вулверхэмптон» под конец сезона набрали хорошую форму. Они выиграли 6 матчей подряд и обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Поражение им будет не страшно, но наверняка «волки» попробуют повысить планку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru не верят в продолжение серии «волков». В прогнозе они предложили ставку за 1.95.
- Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 1.39 на «Ман Сити», 7.40 на победу «Вулверхэмптона», 5.20 на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал счет 3:0 в пользу «Ман Сити».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.
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