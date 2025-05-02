приметв матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Команды сыграют 2 мая. Начало в 22:00 мск.

«Горожане» выиграли 3 матча подряд. Они продолжают борьбу за Лигу чемпионов. Им нельзя терять очки, поскольку на пятки наступает «Ноттингем Форест».

«Вулверхэмптон» под конец сезона набрали хорошую форму. Они выиграли 6 матчей подряд и обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Поражение им будет не страшно, но наверняка «волки» попробуют повысить планку.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru не верят в продолжение серии «волков». В прогнозе они предложили ставку за 1.95.

не верят в продолжение серии «волков». В прогнозе они предложили ставку за 1.95. Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 1.39 на «Ман Сити», 7.40 на победу «Вулверхэмптона», 5.20 на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал счет 3:0 в пользу «Ман Сити».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.