Жюль Кунде — о травме: Обидно получить повреждение в такой отвественный отрезок сезона

Защитникпрокомментировал свою травму, полученную в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против(3:3).

«Очень обидно получить травму в такой ответственный отрезок сезона, но иногда человек не в силах контролировать всё происходящее с ним. Я полностью уверен, что команда справится, кто бы ни выходил на поле», — написал Кунде в своих социальных сетях.

Француз был вынужден покинуть поле на 42-й минуте из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги.

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По предварительным данным, Кунде пропустит минимум две недели и точно не сыграет в ответном матче с «Интером» 6 мая.