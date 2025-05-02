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    Юрий Семин«Миллиметр офсайда отнял у "Интера" победу». Сёмин — о полуфинальных матчах Лиги чемпионов
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    Жюль Кунде — о травме: Обидно получить повреждение в такой отвественный отрезок сезона

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    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал свою травму, полученную в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Очень обидно получить травму в такой ответственный отрезок сезона, но иногда человек не в силах контролировать всё происходящее с ним. Я полностью уверен, что команда справится, кто бы ни выходил на поле», — написал Кунде в своих социальных сетях.

    Француз был вынужден покинуть поле на 42-й минуте из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги.

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    По предварительным данным, Кунде пропустит минимум две недели и точно не сыграет в ответном матче с «Интером» 6 мая.

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