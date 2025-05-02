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    В разных лигах: «Челси» смял «Юргорден» в полушаге от финала Лиги Конференций

    Но главная задача команды Марески на сезон, кажется, в другом турнире

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    Юргорден — Челси
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    Юргорден — Челси
    Полуфинал европейского турнира должен быть напряжённой дуэлью, игрой на тонких нервах, где каждый сантиметр пространства добывается потом. Но в Стокгольме получился совсем другой сценарий — матч, в котором игра одной команды напоминала выступление чемпионов мира, а другой — выступление школьной сборной на фоне профессионалов. «Челси» обыграл «Юргорден» со счётом 4:1, и это был именно тот случай, когда цифры на табло выглядели мягче, чем происходящее на поле.

    Трибуны пели, флаги развевались, и болельщики «Юргордена» старались создать атмосферу большого еврокубкового вечера. Но всё это лишь подчеркивало контраст: на фоне этой по-настоящему европейской страсти игра оказалась неравной с первых минут. Уже на 13-й минуте Энцо Фернандес вколол первую дозу реальности в мечту скандинавов — нашёл Джейдона Санчо, тот мягко принял мяч грудью и забил, пусть и не без помощи неловкого рикошета от защитника.

    Джейдон Санчо
    gettyimages.com

    «Челси» выглядел слишком лёгким, слишком быстрым, слишком уверенным. Энцо Мареска провёл ротацию — сразу восемь изменений по сравнению с последним матчем АПЛ, но даже второй состав команды с «Стэмфорд Бридж» оказался на порядок выше «Юргордена», для которого сам выход в полуфинал стал подвигом исторического масштаба.

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    Момент за моментом — без шансов

    Пока «Юргорден» пытался наладить игру на вязком искусственном газоне, «Челси» уже дышал полной грудью. Рис Джеймс дирижировал из глубины, молодой Тайрик Джордж был неудержим в атаке, а Мадуэке — хищником на правом фланге. На 43-й минуте Фернандес вновь вырезал острую передачу, и Мадуэке пробил точно низом, без шансов для Якоба Ринне.

    Нони Мадуэке
    gettyimages.com

    «Юргорден» не сдавался. Были отдельные вспышки — угловые, активность Токмака Нгуэна, но это было как метание камней в броневик. Удар Сталя после перерыва — мимо. Попытки прессинга — с запозданием. За каждым действием «Челси» чувствовалась структура и уверенность, а за действиями хозяев — мужество, но не мастерство.

    Джексон — ключ к разгрому

    Во втором тайме на поле вышли звёзды — Джексон, Палмер, Кайседо. Игра стала ещё более односторонней. На 59-й минуте — первый гол Джексона, на добивании после ошибки в обороне, и почти сразу же — второй: разворот, удар с левой — 4:0. Комбинация, как по учебнику. После месяца молчания и травмы Джексон снова оказался в нужное время в нужном месте.

    Николас Джексон
    gettyimages.com

    Лишь тогда «Юргорден» сумел порадовать трибуны. Кросс Тобиаса Гулликсена, удар Иссака Алемайеху — и мяч залетает в сетку. Болельщики взрываются, будто счёт стал ничейным. Эмоции — настоящие, даже несмотря на контекст. Но на табло всё тот же огромный разрыв.

    Юргорден — Челси
    gettyimages.com

    Финал всё ближе, но настоящий вызов — в АПЛ

    УЕФА создавала Лигу конференций ради таких команд, как «Юргорден». Но пока что турнир скорее демонстрирует разрыв между уровнями, чем создаёт честные истории. «Челси» сделал шаг в финал почти без усилий — и теперь почти гарантировано ждёт встречи с «Бетисом» или «Фиорентиной», где интрига жива как никогда.

    Фанаты Юргордена в матче против Челси
    gettyimages.com

    Для Энцо Марески этот матч стал поводом для радости: молодёжь проявила себя, ключевые игроки отдохнули, а Джексон наконец вернулся в форму. Новость о поражении «Ноттингем Фореста» параллельно в АПЛ сделала вечер ещё слаще — теперь «Челси» выше в таблице, пусть пока и только по разнице мячей. И, кажется, именно занять место в Лиге Чемпионов через домашний чемпионат — настоящий челлендж для «Челси» прямо сейчас. А Лигу Конференций можно выиграть как бы по пути.

    Календарь и таблица АПЛ

    А «Юргордену» остаётся лишь одно: гордиться тем, как далеко они дошли. Возвращение в реальность будет болезненным, но память о том, как их стадион ревел в европейском полуфинале, останется навсегда.

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