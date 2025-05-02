Полузащитник «Барселоны» Касадо приступил к тренировкам

Полузащитниквернулся к тренировкам с основной группой после травмы колена, полученной в середине марта в матче против

Тогда у 21-летнего испанца диагностировали частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена, и изначально ожидалось, что он пропустит остаток сезона.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Касадо точно пропустит ближайшую игру Ла Лиги против «Вальядолида», а также маловероятно его появление во втором полуфинале Лиги чемпионов с «Интером».

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В текущем сезоне Марк Касадо провёл за «Барселону» 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.