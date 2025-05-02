Бубнов сравнил Пиняева и Мостового

Экспертсравнил хавбека «Локомотива»и полузащитника «Зенита». Бубнов считает Пиняева более атакующим игроком.

«На мой взгляд, Пиняев более опасный, добавит больше скорости. Не забивает, это он в "Локомотиве" так играет. А когда окружение другое будет, там другая игра будет у Пиняева, и она лучше станет, это уже давно доказано, это естественно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Пиняев провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

У Мостового в нынешнем сезоне 31 матч, девять забитых мячей и шесть ассистов.