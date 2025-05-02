«Акрон» в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с «Химками» и набрал 4 очка за последние 5 туров. Махачкалинцы потерпели два поражения подряд, уступив «Краснодару» и «Оренбургу».
В таблице команды являются соседями. Хозяева на 10-м месте с 29 очками, а гости находятся на строчку ниже с 27 баллами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Букмекеры: 2.27 на победу «Акрона», 3.30 на ничью, 3.25 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.
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