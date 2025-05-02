Матч 27-го тура российской Премьер-лигисостоится 2 мая на «Самара Арене» в 18:00 мск.

«Акрон» в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с «Химками» и набрал 4 очка за последние 5 туров. Махачкалинцы потерпели два поражения подряд, уступив «Краснодару» и «Оренбургу».

В таблице команды являются соседями. Хозяева на 10-м месте с 29 очками, а гости находятся на строчку ниже с 27 баллами.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.25. Букмекеры: 2.27 на победу «Акрона», 3.30 на ничью, 3.25 на победу «Динамо».

Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.

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