1-й таймАкрон — Динамо МахачкалаОнлайн
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    Артем Дзюба«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    «Акрон» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Акрон»«Динамо» Махачкала состоится 2 мая на «Самара Арене» в 18:00 мск.

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    «Акрон» в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с «Химками» и набрал 4 очка за последние 5 туров. Махачкалинцы потерпели два поражения подряд, уступив «Краснодару» и «Оренбургу».

    В таблице команды являются соседями. Хозяева на 10-м месте с 29 очками, а гости находятся на строчку ниже с 27 баллами.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

    • Букмекеры: 2.27 на победу «Акрона», 3.30 на ничью, 3.25 на победу «Динамо».

    • Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

    Трансляция матча

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