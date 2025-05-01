Агент Тикнизяна: Любой амбициозный футболист хочет играть всегда

, агент защитника «Локомотива», высказался о будущем футболиста.

«В Ростове Наир вышел на тайм, в Кубке отыграл 90 минут. Он старается держать свой уровень, поддерживать свою планку.

Он заведен? Любой амбициозный футболист хочет играть всегда. Если у человека есть амбиции, он хочет играть больше. Переговоры? Есть понимание, движемся, посмотрим. Никаких проблем нет», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ Тикнизян провел 23 матча, забил два мяча и сделал один ассист.

Ранее «Локомотив» уступил «Ростову» со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России-2024/25.