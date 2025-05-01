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    Агент Тикнизяна: Любой амбициозный футболист хочет играть всегда

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    Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем футболиста.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «В Ростове Наир вышел на тайм, в Кубке отыграл 90 минут. Он старается держать свой уровень, поддерживать свою планку.

    Он заведен? Любой амбициозный футболист хочет играть всегда. Если у человека есть амбиции, он хочет играть больше. Переговоры? Есть понимание, движемся, посмотрим. Никаких проблем нет», — сказал Клюев «СЭ».

    В нынешнем сезоне РПЛ Тикнизян провел 23 матча, забил два мяча и сделал один ассист.

    Ранее «Локомотив» уступил «Ростову» со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России-2024/25.

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