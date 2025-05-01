Защитник Локомотива Самошников выбыл до конца сезона из-за травмы

Илья Самошников Фото: globallookpress.com
На 90-й минуте встречи Самошников после падения схватился за ногу и был унесён с поля на носилках. Медицинское обследование подтвердило первичный диагноз — повреждение костей голеностопного сустава.
В текущем сезоне 27-летний Самошников провёл за «Локомотив» 24 матча в РПЛ, отметился 4 голами и 2 результативными передачами, оставаясь одним из ключевых футболистов обороны команды.
«Локомотив» после 26 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.