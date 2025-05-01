Защитник Локомотива Самошников выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник московскогопропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы голеностопа, полученной в полуфинальном матче Кубка России против(0:2).

На 90-й минуте встречи Самошников после падения схватился за ногу и был унесён с поля на носилках. Медицинское обследование подтвердило первичный диагноз — повреждение костей голеностопного сустава.

В текущем сезоне 27-летний Самошников провёл за «Локомотив» 24 матча в РПЛ, отметился 4 голами и 2 результативными передачами, оставаясь одним из ключевых футболистов обороны команды.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после 26 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.