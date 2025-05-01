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    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ноттингем Форест» примет «Брентфорд» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча команд запланирована на 1 мая 21:30 мск.

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    «Лесники» не смогли пробиться в финал Кубка Англии и теперь борьба за еврокубки для них только через чемпионат. В случае победы подопечные Эшпириту Санту ворвутся с шестой сразу на третью строчку. А это уже Лига чемпионов. Также есть шанс начать новую серию побед. Ранее «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Тоттенхэм».

    «Брентфорду» не светит вылет, не светят еврокубки. «Пчелы» просто доигрывают сезон и до конца турнира наверняка будут стараться играть в свой лучший футбол. Терять нечего. С таким соперником сложнее играть. Лондонцы наверняка попытаются сохранить свою беспроигрышную серию.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.21.

    • Букмекеры считают «Ноттингем» фаворитом за 2.27, на победу «Брентфорда» они дают 3.10.Ничья выставлена за 3.50.

    • Искусственный интеллект предсказывают «Ноттингем Форест» победу со счетом 3:1. В первом круге «лесники» выиграли 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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