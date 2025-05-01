Полузащитник «Спартака» Маркиньос: Станкович много мне помогал, игроки ему доверяют

Полузащитникподелился впечатлениями от совместной работы с главным тренером

«Он не только хороший тренер, но и человек. Лично мне очень много помогал. У нас получилось это сделать в Ференцвароше. И здесь мы тоже можем этого добиться, потому что Деян доверяет футболистам, а футболисты доверяют ему», — цитирует Маркиньоса «СЭ».

На данный момент переговоры о продлении контракта между клубом и Станковичем проходят успешно — ожидается, что окончательное решение будет принято к концу мая.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года, и под его руководством команда набрала 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.