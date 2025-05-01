В ЦСКА сообщили, что Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время

Директор по коммуникациям московского ЦСКАоценил состояние травмированного защитника

По словам Брейдо, футболист вернется в строй в ближайшее время.

«Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с "Ахматом", "Краснодаром" или ответный с "Зенитом", сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы.

Перед каждым матчем Эдуард Безуглов дает сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны», — сказал Брейдо «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 51 очко в 26 встречах.