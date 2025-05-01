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    В ЦСКА сообщили, что Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время

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    Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо оценил состояние травмированного защитника Игоря Дивеева.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    По словам Брейдо, футболист вернется в строй в ближайшее время.

    «Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с "Ахматом", "Краснодаром" или ответный с "Зенитом", сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы.

    Перед каждым матчем Эдуард Безуглов дает сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны», — сказал Брейдо «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 51 очко в 26 встречах.

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