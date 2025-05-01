Бабаев: Контракт ЦСКА с Кисляком долгосрочный, он не предусматривает опций выкупа

Генеральный директор ЦСКАвысказался о будущем хавбека. Ранее футболистом интересовался московский «Спартак».

«Контракт с Матвеем Кисляком долгосрочный, он не предусматривает никаких опций выкупа. И я не думаю, что у Матвея в принципе на сегодня могут быть такие мысли. Матвей — очень разумный парень, мы видим на поле подтверждение этих слов, он исключительно профессионален, несмотря на столь юный возраст. Очень сдержанно реагирует на похвалу и не склонен поддаваться моментальным соблазнам. Мы все видели много примеров, когда в отношении молодых ребят часто поспешно очень много сваливается хвалебных комментариев и сравнений с Лионелем Месси. Ничего хорошего для молодых футболистов это не давало. Впереди у Матвея очень много работы и никаких планов о смене клуба нет ни у нас, ни у него.

Есть ли опасения, что летом за Кисляком придут иностранные клубы? Опасение не совсем правильное слово, в футболе возможно все что угодно. Понятно, что прийти могут в любой момент за любым игроком, но опять же в отношении молодых ребят мы очень осторожно всегда поступали, ребята к нам прислушиваются. Конечно, если гипотетически придет "Барселона", сделает предложение, которое устроит Матвея и клуб, наверное, нельзя отказывать. Но это все сослагательное наклонение», — цитирует Бабаева ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Контракт Кисляка с ЦСКА истекает в июне 2028 года. В нынешнем сезоне Кисляк провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.