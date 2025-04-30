«Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

«Зенит» в первом матче финала Пути РПЛ примет ЦСКА на своем поле. Команда Марко Николича еще ни разу не проиграла в текущем году и имеет 13-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Смогут ли «сине-бело-голубые» нанести первое поражение «армейцам» после зимней паузы, вы можете узнать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

Ход матча

1' ЦСКА разводит с центра поля. Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России начался!

До матча

20:32 Бывший футболист «Зенита» Анатолий Зинченко произвел символический пас с центра поля

20:30 Минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

20:29 У «армейцев» по сравнению с «Зенитом», изменений куда меньше — Абдулкадыров, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков и Гуарирапа начнут с первых минут, как и во встрече против «Спартака» с первых минут.

20:26 В составе «Зенита» только три игрока остались в старте по сравнению с прошлым матчем против «Динамо» в рамках РПЛ — это Нино, Луис Энрике и Матео Кассьерра.

20:22 Матч между командами открывается с выступления певицы Зары. Артистка исполнит одну из песен военных лет в честь наступающего 80-летия со Дня Победы.

20:20 Матч в Санкт-Петербурге обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помощники арбитра — Алексей Лунев из Новосибирска и Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону.

Стартовые составы

«Зенит»: Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Горшков, Вендел, Зделар, Мостовой, Луис Энрике, Гонду, Кассьерра.

ЦСКА: Тороп, Абдулкадыров, Лукин, Мойзес, Гайич, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Обляков, Глебов, Гуарирапа.

«Зенит»

Команда Сергея Семака продолжает не только чемпионскую гонку в РПЛ, но и защиту титула в Кубке России. «Сине-бело-голубые» вышли с первого места из группы с «Рубином», «Акроном» и «Факелом».

На стадии плей-офф Пути РПЛ петербуржцы поочередно победили грозненский «Ахмат» (3:0 дома и 2:1 в гостях) и «Ростов» (1:0 в гостях и 2:0 дома).

«Зенит» является действующим победителем турнира. На счету «сине-бело-голубых» пять побед в национальном кубке.

ЦСКА

«Армейцы» не проигрывают с конца ноября 2024-го года и беспроигрышная серия продолжается по сей день, которая достигла отметки 13-ти встреч. «Красно-синие» вышли с первого места из группы с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН».

Команда Николича в плей-офф Пути РПЛ в 1/4 финала выбила казанский «Рубин» (0:0 в гостях и 3:0 дома), а в полуфинале оказались сильнее в «братском дерби» против «Динамо» (2:1 дома и 0:0 в гостях).

ЦСКА является восьмикратным обладателем Кубка России, больше только у «Локомотива». На счету «железнодорожников» 9 побед.

Личные встречи

Команды встречались между собой в текущем сезоне РПЛ. В матче первого круга «Зенит» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0, а в ответной встрече зафиксирована нулевая ничья.

«Зенит» и ЦСКА уже играли в прошлом сезоне на той же стадии Пути РПЛ Кубка России. Тогда команда Сергея Семака оказалась сильнее по сумме двух встреч — 1:1 в Москве и 0:0, 5:4 по пенальти в Петербурге.