30 апреля на «Газпром Арене»проведут первый матч финала Кубка России. Встреча начнется в 20:30 по мск.

Обе команды подошли к матчу в неплохой форме, на беспроигрышных сериях. В финал турнира «Зенит» вышел после того, как дважды обыграл «Ростов». ЦСКА по сумме двух встреч прошел московское «Динамо».

В сезоне «Зенит» и ЦСКА играли между собой дважды. Общий счет 1:0 в пользу хозяев. Питерцы одержали одну победу и один раз была зафиксирована ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором дали предсказание на результативность встречи.

подготовили прогноз, в котором дали предсказание на результативность встречи. Букмекеры считают фаворитом «Зенит». Коэффициенты составляют 1.78 и 6.00. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.30.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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