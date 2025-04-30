Обе команды подошли к матчу в неплохой форме, на беспроигрышных сериях. В финал турнира «Зенит» вышел после того, как дважды обыграл «Ростов». ЦСКА по сумме двух встреч прошел московское «Динамо».
В сезоне «Зенит» и ЦСКА играли между собой дважды. Общий счет 1:0 в пользу хозяев. Питерцы одержали одну победу и один раз была зафиксирована ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором дали предсказание на результативность встречи.
- Букмекеры считают фаворитом «Зенит». Коэффициенты составляют 1.78 и 6.00. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.30.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
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