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    Локомотив — Ростов«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    «Зенит» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Зенит ЦСКА Календарь Кубка России
    30 апреля на «Газпром Арене» «Зенит» и ЦСКА проведут первый матч финала Кубка России. Встреча начнется в 20:30 по мск.

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    Обе команды подошли к матчу в неплохой форме, на беспроигрышных сериях. В финал турнира «Зенит» вышел после того, как дважды обыграл «Ростов». ЦСКА по сумме двух встреч прошел московское «Динамо».

    В сезоне «Зенит» и ЦСКА играли между собой дважды. Общий счет 1:0 в пользу хозяев. Питерцы одержали одну победу и один раз была зафиксирована ничья.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором дали предсказание на результативность встречи.

    • Букмекеры считают фаворитом «Зенит». Коэффициенты составляют 1.78 и 6.00. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.30.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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