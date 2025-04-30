Тарасов — о Батракове: К Европе нужно готовиться ментально

Бывший игроквысказался о перспективах

«Батраков — талантливый парнишка. Главное, чтобы голова оставалась на плечах. Для этого нужно правильное окружение и понимание, что футбол должен быть на первом месте. Если он сохранит такое видение и продолжит много работать, то у него будет большое будущее.

К Европе нужно готовиться ментально. Это другая страна, другой футбол. Было много примеров, когда футболист уезжал и возвращался. Нужно сыграть в РПЛ два‑три сезона стабильно, чтобы этого не допустить. Бывает, что человек "выстрелил", а потом просел. Нужно держать планку.

Когда Алексей поймет, что он не опускается ниже определенного уровня, то можно уходить в европейский клуб», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Батраков в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.