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    Тарасов — о Батракове: К Европе нужно готовиться ментально

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    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о перспективах Алексея Батракова.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батраков — талантливый парнишка. Главное, чтобы голова оставалась на плечах. Для этого нужно правильное окружение и понимание, что футбол должен быть на первом месте. Если он сохранит такое видение и продолжит много работать, то у него будет большое будущее.

    К Европе нужно готовиться ментально. Это другая страна, другой футбол. Было много примеров, когда футболист уезжал и возвращался. Нужно сыграть в РПЛ два‑три сезона стабильно, чтобы этого не допустить. Бывает, что человек "выстрелил", а потом просел. Нужно держать планку.

    Когда Алексей поймет, что он не опускается ниже определенного уровня, то можно уходить в европейский клуб», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Батраков в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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