Юрий Семин может вновь возглавить «Локомотив»

является одним из кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщает Чемпионат.

«У Сёмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые с большой вероятностью займут руководящие посты в клубе.

Также есть вариант, при котором Сёмин займёт пост в руководстве клуба», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее Семин уже возглавлял «железнодорожников» в период с 1986 по 2005 год, а также с 2009 по 2010-й и с 2016 по 2020-й год.

Напомним, что сегодня, 30-го апреля «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в полуфинале Кубка России Пути регионов.