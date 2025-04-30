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    Максим Глушенков и Мойзес«Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Юрий Семин может вновь возглавить «Локомотив»

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    Юрий Семин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива». Об этом сообщает Чемпионат.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «У Сёмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые с большой вероятностью займут руководящие посты в клубе.

    Также есть вариант, при котором Сёмин займёт пост в руководстве клуба», — добавил источник «Чемпионата».

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    • Ранее Семин уже возглавлял «железнодорожников» в период с 1986 по 2005 год, а также с 2009 по 2010-й и с 2016 по 2020-й год.

    Напомним, что сегодня, 30-го апреля «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в полуфинале Кубка России Пути регионов.

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