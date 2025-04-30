Кержаков: Есть много тренеров, которые заслуживают быть в РПЛ, но находятся без работы

Российский специалиствысказался о выборе тренеров отечественными коллективами.

«Не понимаю. Честно: не понимаю. Как это влияло на мою тренерскую судьбу? Наверное, есть пример с "Нижним". Мне казалось, что я и мой тренерский штаб заслужили шанс продолжить работать и дальше развиваться в этом клубе. Как мне в клубе, так и клубу со мной.

Меня это не демотивирует, потому что я продолжаю надеяться, что получу достойное предложение, которое приму, и покажу результат. И в соответствии с результатом дальше продолжу работать или нет. Но это у меня вызывает просто непонимание. Почему так происходит, я не знаю. Я сейчас не беру себя, но есть много тренеров, которые находятся без работы и заслуживают того, чтобы работать в Премьер-лиге. Но работают другие. Не знаю почему», — добавил Кержаков«, — заявил Кержаков в эфире "Коммент Шоу".