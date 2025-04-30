В ЦСКА назвали идеальный расклад на конец сезона

Генеральный директорвысказался об успешности текущего сезона для команды.

«В каком случае сезон будет успешным? Кубок России и бронзовые медали? Сейчас сложно сказать. В данный момент нужно двигаться от матча к матчу и побеждать в каждой конкретной игре. Понятно, что ЦСКА всегда хочет побеждать в каждом турнире, где участвует.

Однако мы не только максималисты, но и реалисты. Поэтому вариант, который вы назвали, будет считаться достаточно успешным. Пока есть теоретическая и гипотетическая возможность, надо бороться до последнего, — цитирует Бабаева "Чемпионат".

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице и пробился в финал Пути РПЛ Кубка России.