Защитник «Реала» Алаба больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы

Защитникпропустит остаток сезона из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что игрок обороны получил травму в матче 33-го тура Примеры против «Хетафе» (1:0). Алаба порвал внутренний мениск левого колена.

Защитник не сможет сыграть в последних матчах нынешнего сезона. Кроме того, другой игрок обороны «Реала» Ферлан Менди выбыл из строя из-за разрыва сухожилия, а также Антонио Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей из-за неспортивного поведения в матче финала Кубка Испании с «Барселоной» (2:3).

В нынешнем сезоне Алаба успел провести за «Реал» 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.