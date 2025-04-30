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    Максим Глушенков и Мойзес«Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Защитник «Реала» Алаба больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы

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    Защитник «Реала» Давид Алаба пропустит остаток сезона из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Давид Алаба — защитник «Реала»
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    Давид Алаба — защитник «Реала»

    Стало известно, что игрок обороны получил травму в матче 33-го тура Примеры против «Хетафе» (1:0). Алаба порвал внутренний мениск левого колена.

    Защитник не сможет сыграть в последних матчах нынешнего сезона. Кроме того, другой игрок обороны «Реала» Ферлан Менди выбыл из строя из-за разрыва сухожилия, а также Антонио Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей из-за неспортивного поведения в матче финала Кубка Испании с «Барселоной» (2:3).

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    • В нынешнем сезоне Алаба успел провести за «Реал» 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

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