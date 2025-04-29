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    Защитник «Реала» Менди получил травму

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    Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил травму четырехглавой мышцы бедра, сообщает пресс-служба «сливочных».

    Ферлан Менди
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    Ферлан Менди

    «После тестов, проведенных медицинским департаментом клуба, у игрока диагностирован разрыв сухожилия в правой четырехглавой мышце бедра. Клуб будет следить за его состоянием», — говорится в сообщении клуба.

    По информации AS, футболист может пропустить от 10 до 12 недель, из-за чего больше не сыграет в нынешнем сезоне и пропустит клубный чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

    Француз был заменен в начале первого тайма финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3). Всего на счету 29-летнего Менди 31 матч во всех турнирах и две результативные передачи.

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