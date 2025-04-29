Защитник «Реала» Менди получил травму

Французский защитник мадридскогополучил травму четырехглавой мышцы бедра, сообщает пресс-служба «сливочных».

«После тестов, проведенных медицинским департаментом клуба, у игрока диагностирован разрыв сухожилия в правой четырехглавой мышце бедра. Клуб будет следить за его состоянием», — говорится в сообщении клуба.

По информации AS, футболист может пропустить от 10 до 12 недель, из-за чего больше не сыграет в нынешнем сезоне и пропустит клубный чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

Француз был заменен в начале первого тайма финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3). Всего на счету 29-летнего Менди 31 матч во всех турнирах и две результативные передачи.