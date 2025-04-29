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    Генич: «Спартак» — куражная команда, когда все перекрыто, то не знают, что делать

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    Российский комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Спартака» и ЦСКА в очной встрече 26-го тура РПЛ.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Любое желание сделать команду сильнее — похвально, у ЦСКА вон тоже два трансфера, которые не играют. Вопрос уместности и своевременности. "Спартак" этими трансферами декларировал, кричал, что будет бороться за чемпионство. Конечно, они хотели сделать команду сильнее. У кого-то процесс адаптации затягивается на полгода, как Угальде.

    Как Солари за такое количество матчей умудрился получить четыре жёлтые? Это игрок атаки. Ладно, если Дуарте срубил бы кого-нибудь в обороне. Меня попросили нарисовать приблизительный состав "Спартака", а я ещё не видел, что Солари дисквалифицирован. Мне редактор говорит, что тот дисквалифицирован…

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    • Я спрашиваю: "Когда успел?" Может быть, эти трансферы действительно повлияли на Станковича, тренерский штаб и команду, но Угальде уже не тот, по Барко научились играть. "Спартак" — куражная команда. Когда всё перекрыто, то не знают, что делать. ЦСКА себя комфортно чувствовал. Если бы матч закончился 1:1, сказали бы, что логично. Ладно, Бистрович забивает, но Рома Зобнин, опытный игрок не может позволить себе разворачиваться к воротам и позволять, чтобы у тебя отобрали мяч», — сказал Генич Чемпионату.

    После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (50).

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