Божович: Станкович — очень хороший тренер с правильными идеями

Тренероценил работув «Спартаке». По его мнению, специалист может сделать красно-белых чемпионом.

«Деян Станкович очень хороший тренер с правильными идеями. Мне кажется, он подходит "Спартаку" по менталитету. Серб эмоционален, его команды всегда бьются до конца. В "Спартаке" очень трудно работать из-за давления. С 2001 года только Массимо Каррере удалось выиграть чемпионский титул!

Но Деян справится с прессингом. Мне кажется, он может привести "Спартак" к чемпионству — если не в этом сезоне, то в следующем», — сказал Божович «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после 26-го тура идет 4-м в таблице. У клуба 50 очков.