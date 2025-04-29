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    Божович: Станкович — очень хороший тренер с правильными идеями

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    Тренер Миодраг Божович оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке». По его мнению, специалист может сделать красно-белых чемпионом.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Деян Станкович очень хороший тренер с правильными идеями. Мне кажется, он подходит "Спартаку" по менталитету. Серб эмоционален, его команды всегда бьются до конца. В "Спартаке" очень трудно работать из-за давления. С 2001 года только Массимо Каррере удалось выиграть чемпионский титул!

    Но Деян справится с прессингом. Мне кажется, он может привести "Спартак" к чемпионству — если не в этом сезоне, то в следующем», — сказал Божович «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после 26-го тура идет 4-м в таблице. У клуба 50 очков.

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