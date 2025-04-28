Тимощук: «Зенит» остается в чемпионской гонке

Тренер «Зенита»отметил, что питерский клуб продолжает бороться за чемпионский титул.

В матче 26-го тура РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с московским «Динамо». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Соперник тоже очень хотел победить, чтобы была возможность зацепиться за медали. Для бело‑голубых это важный момент. Что касается "Зенита", то команда остаётся в чемпионской гонке, несмотря на то, что отстаём от лидера на четыре очка, хотя могли остаться на прежнем расстоянии. "Зенит" в Москве потерял очки, а не приобрёл одно», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» на данный момент отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.