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    Тимощук: «Зенит» остается в чемпионской гонке

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    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отметил, что питерский клуб продолжает бороться за чемпионский титул.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    В матче 26-го тура РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с московским «Динамо». Встреча закончилась со счетом 1:1.

    «Соперник тоже очень хотел победить, чтобы была возможность зацепиться за медали. Для бело‑голубых это важный момент. Что касается "Зенита", то команда остаётся в чемпионской гонке, несмотря на то, что отстаём от лидера на четыре очка, хотя могли остаться на прежнем расстоянии. "Зенит" в Москве потерял очки, а не приобрёл одно», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» на данный момент отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

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