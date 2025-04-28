Рауль ответил на вопрос о возможном назначении в «Реал»

Главный тренервысказался о потенциально возможном назначении на пост наставника

«Я счастлив быть здесь. Я там, где хочу быть. Посмотрим, когда придет время оценивать ситуацию и клуб примет решение, если он его вообще примет, а этого я не знаю», — приводит слова Рауля Marca.

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Ранее стало известно о том, что нынешний тренер команды Карло Анчелотти покинет стан мадридцев по окончании сезона. Скорее всего, 65-летний Анчелотти продолжит карьеру в сборной Бразилии. По данным источника, в ближайшее время состоятся переговоры между клубом и тренером о досрочном расторжении контракта.