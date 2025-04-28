Парфенов: В дерби ЦСКА и «Спартака» хотелось больше голевых моментов

Экс-защитник «Спартака»отметил, что хотел увидеть больше атакующего футбола в матче 26-го тура РПЛ между

В субботу ЦСКА на выезде одолел «Спартак» со счетом 2:1.

«Весна у ЦСКА неплохая. Если честно, хотелось бы более искрометного дерби. Антураж и накал были, но хотелось побольше игровых моментов. Было не так много голевых моментов.

Понятно, что на кону результат, борьба за медали. Отсюда и был осторожный, организованный футбол», — сказал Парфенов «Матч ТВ».

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ЦСКА поднялся на 3-ю позицию, набрав 51 очко. «Спартак» (50 очков) опустился на четвертое место. Лидирует «Краснодар» (58).